Кировоградский губернатор узнал о своей отставке по SMS

Уволенный приказом Президента Украины бывший председатель Кировоградской облгосадминистрации Василий МОЦНЫЙ назвал решение Виктора ЮЩЕНКО политически мотивированным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время прощальной пресс-конференции.

«Ситуацию в Голованевском районе использовали в качестве политического повода. Следствие о смерти Валерия Олийныка продолжается, виновных еще не назвали, но нашли крайнего – председателя областной администрации. В пятницу, 26 июня, я был на совещании у Президента, где обсуждали вопросы формирования бюджета. Никто мне и слова не сказал о возможном увольнении. Досадно узнавать о таких вещах с экрана телевизора или получив sms от участника съезда «Нашей Украины». За одну политическую ночь все сошлось воедино», - заявил В.МОЦНЫЙ.

По его словам, никто из Секретариата Президента до сих пор не сообщил ему о решении В.ЮЩЕНКО.

В.МОЦНЫЙ также выразил сожаление по поводу формулировки причины увольнения.

«Входит ли в компетенцию губернатора следить за приездом народного депутата? За полтора года своего пребывания в должности ни разу я не получил сигнала от правоохранительных органов о нарушениях, которые происходят в Голованевском районе. А когда стало известно об инциденте с народным депутатом, взаимодействие власти с силовыми органами было постоянным», отметил бывший председатель облгосадминистрации.

В.МОЦНЫЙ напомнил, что именно за время его руководства Кировоградская область по выполнению социально-экономических показателей поднялась с 24-го на 8-е место в Украине, были начаты уникальные медицинские и образовательные программы, бизнес стал участником практически всех социальных программ.

«Я работал с людьми и для людей. Что больше нужно Кировоградщине: большая политика или большая экономика?», риторически обратился экс-губернатор к присутствующим. Он также заметил, что планирует защищать свои юридические интересы в пункте формулировки причины увольнения.

Относительно дальнейших планов В.МОЦНЫЙ отметил, что видит их связанными с общественной жизнью Кировоградской области.

Как сообщал УНИАН, 16 июня в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ Виктором ЛОЗИНСКИМ, на то время прокурором Голованевского района Евгением ГОРБЕНКО и начальником милиции этого же района Михаилом КОВАЛЬСКИМ на территории охотничьего хозяйства в Кировоградской области погиб местный житель - 53-летний Валерий Олийнык.

27 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на съезде партии «Наша Украина» сообщил, что освободил от должностей председателя Кировоградской ОГА В.МОЦНОГО и председателя Голованевской РГА М.КРИЖАНИВСКОГО.

Как отмечается в указе, В.МОЦНЫЙ освобожден за неподобающее выполнение требований статьи 119 Конституции Украины относительно обеспечения законности и правопорядка, соблюдения прав и свобод граждан.