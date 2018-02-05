В Днепре функционирует уникальный передвижной музей АТО

Наибольшей ценностью являются флаги Украины, которые люди тайком вывозили с оккупированных территорий, всего музей насчитывает свыше 200 экспонатов.

В Днепре организовали АТО уникальный передвижной музей, в коллекции которого несколько сотен экспонатов, которые были найдены в местах боев на Востоке страны.

Об рассказал директор общественной организации "Поиск Днепр" Андрей Бижко, передает "Днепроград". С первых дней войны на Востоке страны неравнодушные украинцы организовали отряды поисковых групп, которые выезжали в зону боевых действий и искали пропавших без вести и тела погибших военных.

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"Вместе с тем мы находили и "немых свидетелей" тех страшных событий. Это сгоревшие жетоны, погоны, шевроны бойцов, которые погибли, также мы имеем фрагменты "Градов", которыми обстреливали украинских военных. Наибольшей ценностью являются флаги Украины, которые люди тайком вывозили с оккупированных территорий, некоторые разорванные знамена, простреленные и обугленные. В целом музей насчитывает более 200 экспонатов", - рассказал Андрей Бижко.

Активисты уже побывали с передвижной выставкой в Подгородном, Кривом Роге и Днепре. Также Андрей Бижко призывает к сотрудничеству школы и общественные организации.

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