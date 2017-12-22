В музее Днепра представили раритетные новогодние подарки (видео)
11:29, 22 декабря 2017Общество
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Наибольший восторг зрителей вызывает большая советская банка черной икры.
В музее Днепра представили раритетные новогодние подарки. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Представили две сотни экспонатов, которые были настоящими сюрпризами "под елочку". Старшему подарку – полтора века. Сохранилась даже мечта барышень семидесятых – сумочка с блестками и украшение с ярким камнем. Впрочем, наибольший восторг зрителей вызывает именно большая советская банка черной икры.
Как сообщал УНИАН, в Кропивницком открылась выставка икон святого Николая.
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