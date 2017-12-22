В музее Днепра представили раритетные новогодние подарки (видео)

11:29, 22 декабря 2017
Общество
706

Наибольший восторг зрителей вызывает большая советская банка черной икры.

 

В музее Днепра представили раритетные новогодние подарки. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Одессе открылся первый в Украине музей бетона

Представили две сотни экспонатов, которые были настоящими сюрпризами "под елочку". Старшему подарку – полтора века. Сохранилась даже мечта барышень семидесятых – сумочка с блестками и украшение с ярким камнем. Впрочем, наибольший восторг зрителей вызывает именно большая советская банка черной икры.

Как сообщал УНИАН, в Кропивницком открылась выставка икон святого Николая.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #выставка в Днепре#выставка подарков