Адвокаты Максима Курочкина считают, что его незаконно удерживают под стражей

Адвокаты российского бизнесмена Максима Курочкина В.Диденко и В.Ткачук считают, что их подзащитного незаконно удерживают под стражей.

Юристы напоминают, что протокол о задержании М.Курочкина составлен 20 ноября в 15.15 в аэропорту «Борисполь» на основании постановления судьи Голосеевского районного суда г. Киева от 08.06.2005 года, предусматривающего содержание М. Курочкина под стражей на протяжении 72 часов. Согласно этому протоколу, состоялась доставка М.Курочкина в изолятор временного содержания при Главном управлении Министерства внутренних дел г. Киева.

По мнению адвокатов, срок пребывания М.Курочкина в изоляторе, согласно статье 165, прим 2 Уголовно-процессуального кодекса Украины, не может превышать 48 часов с момента доставки задержанного в изолятор населенного пункта, в которой действует суд, вынесший постановление о задержании, - заявляет пресс-служба М.Курочкина.

Таким образом, по мнению адвокатов М.Курочкина, он находится под стражей уже свыше положенного по законодательству Украины срока.