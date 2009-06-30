Работники ОАО два года присваивали мясные деньги

В Одесской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников одного из открытых акционерных обществ по факту присвоения 2,45 млн. грн. дотаций сельскохозяйственным товаропроизводителям за поставленные ими перерабатывающим предприятиям молоко и мясо. Об этом говорится в предоставленном УНИАН сообщении Департамента связей с общественностью и международной деятельности Министерства внутренних дел Украины.

Согласно предоставленной информации, работники ОАО присвоили указанную сумму за период с января 2007 года по январь 2009 года.

Органы следствия милиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).