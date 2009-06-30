Мировой спрос на нефть не восстановится еще 3-4 года

Международное энергетическое агентство (IEA) снизило прогноз по потреблению нефти в мире в ближайшие пять лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Уровень спроса на нефть 2008 года (85,76 миллиона баррелей в день) будет превзойден только в 2012 году, когда он достигнет 86,76 миллиона баррелей в день.

Спрос на нефть в каждый из годов, указанных в прогнозе, был снижен на 3 миллиона баррелей в день. Ежегодный рост потребления с 2008-го по 2013 год составит 0,6 процента, или 540 тысяч баррелей в день. Это один из самых низких показателей увеличения спроса за соответствующие временные отрезки в последние 100 лет.

Сокращение спроса на углеводороды вызвано глобальным экономическим кризисом, спровоцировавшим первую всемирную рецессию в послевоенной истории. Потребление нефти в большинстве развитых стран стремительно падает, а в крупнейших развивающихся темпы его роста значительно замедлились.

Стоит отметить, что IEA при составлении пятилетнего прогноза руководствовалось позитивным вариантом оценки роста мирового ВВП, предоставленным Международным валютным фондом. Согласно этому сценарию, в 2012-2014 годах глобальная экономика будет расти на 5 процентов ежегодно. Если же реализуется негативный вариант развития событий (рост глобального ВВП на 3 процента в год), то до 2014 года спрос на нефть на уровне 2008 года не восстановится.

При этом в своем докладе IEA отмечает, что замедление роста спроса на нефть поможет отсрочить новый нефтяной кризис, который возникнет из-за недостаточного предложения на мировом рынке. Это, в свою очередь, может привести к резкому росту цен на углеводороды и новым экономическим трудностям в большинстве государств.

Лента.ру