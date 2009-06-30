В Ивано-Франковске стартовал конкурс короткометражного видео на тему прав человека, который организовал Фонд возрождения и развития «Наш Станислав» при поддержке представительства Фонда имени Генриха Бёлля в Украине.

Об этом сообщили УНИАН организаторы конкурса. Квестовые соревнования имеют название «Процедура 1503: QUEST-соревнования имени Го Гонита» и проходят в виде интерактивной игры с освещением темы прав человека. Команды, которые зарегистрировались для квеста, а их 15 (около 50 участников), должны создать видео- или фотоматериал, который будет раскрывать тему максимально интересно и креативно. Каждая команда получила свое задание. Например, будут освещаться темы свободы передвижения, свободы вероисповедания, дискриминации по языковому признаку, по цвету кожи и т.п.

Организатор конкурса короткометражного видео Роман МАЛИНОВСКИЙ отметил, что качество материала значения не имеет, основное – идея и смысловое наполнение. То есть работу можно снимать и на мобильный телефон, главное вложить максимум фантазии и креатива.

Для выполнения задания у команд есть время - прием работ состоится 2 июля. Как отметил Р.МАЛИНОВСКИЙ, рассматривать материалы будет компетентное жюри, состав которого пока не разглашается. 5 июля состоится торжественный итог квеста, публичный показ работ и объявление победителей. Команды, которые займут первые три места, получат денежные вознаграждения, также будет приз зрительских симпатий. А материал команды-победительницы будет транслироваться на одном из региональных телеканалов как социальная реклама.

Справка УНИАН. Название соревнований «Процедура 1503: QUEST-соревнование имени Го Гонита» достаточно символично. Процедура 1503 – это процедура расследования нарушений прав человека (установленная решением РЕСП №1503) Комиссии ООН по правам человека, которая имеет дело с серьезными, постоянными и систематическими нарушениями прав человека.

Го Гонит - один из 15 адвокатов-защитников в Китае, которые осмеливаются практиковать закон в сфере прав человека, рискуя своей жизнью ради свобод других людей.