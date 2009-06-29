Аварийные бригады облэнерго работают в 88 населенных пунктах

По состоянию на утро 29 июня остается возобновить электроснабжение 88 обесточенных из-за сложных погодных условий населенных пунктов в 6 областях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в Хмельницкой области остаются обесточенными 33 населенные пункта, (возобновлено – 210), во Львовской – 16 (возобновлено – 46), в Винницкой – 12 (возобновлено – 59), в Киевской – 12 (возобновлено – 56), в Волынской – 11 (возобновлено – 167) и в Ривненской – 4 (возобновлено – 103).

Электричество возобновляют аварийные бригады облэнерго.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 июня в результате осложнения погодных условий (сильный дождь и шквалистые порывы ветра) из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач в 12 областях произошло обесточивание 836 населенных пунктов.