Сторонники и противники Мазепы подрались из-за чучела

25 тысяч человек приняло участие в театрализованном военно-историческом фестивале "Полтава-2009", посвященному 300-летию Полтавской битвы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника ГУ МВД Украины в Полтавской области Виталий ХАН.

По его словам, уже третьи сутки милиция Полтавской области работает в усиленном режиме. Существенных правонарушений не зафиксировано.

По словам начальника штаба ГУ МВД Украины в Полтавской области Станислава ЖИКУЛИНА, в охране порядка задействовано около 900 человек личного состава и задействованы современные методы охраны порядка-видеокамеры, кнопки вызова милиции.

Утром милиция помешала неизвестному, пытавшемуся поджечь соломенное чучело Мазепы возле Свято-Самсоновской церкви во время открытия арки Примирения на поле Полтавской битвы. На чучеле была надпись "Мазепа иуда". Между сторонниками неизвестного и противниками завязалась потасовка, которую разняли представители милиции, а чучело отобрали.

Напомним, сегодня в Полтаве проходят мероприятия посвященные 300-летию Полтавской битвы.