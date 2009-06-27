Луценко: дело об убийстве инкассаторов в Харькове продвигается

Следствие по делу об убийстве инкассаторов в Харькове в апреле этого года продвигается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сказал сегодня в интервью журналистам в Харькове.

«У нас есть серьезные версии, есть серьезная информация. Она отрабатывается, но нужно время и оперативная удача...», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля 2009 года в Харькове было совершено нападение и убийство трех инкассаторов. Женщина, которая стала свидетелем нападения, была ранена. Нападающие применили автоматическое оружие. Они скрылись с места преступления на двух автомобилях, один из которых - инкассаторский ВАЗ 2109. По данным милиции, грабители похитили 300 тыс. грн. банковских денег.