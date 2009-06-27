В Сумах сегодня начинается Всеукраинский фестиваль духовой музыки

В Сумах ко Дню Конституции 27-28 июня уже в десятый раз пройдет Всеукраинский фестиваль духовой музыки «Сурмы Украины», который до этого года имел название «Сурмы Конституции».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского городского совета, новое название художественного действа обусловлено тем, что на протяжении всех фестивальных лет его главными участниками являются лучшие духовые оркестры Вооруженных Сил Украины.

В этом году участие в фестивале принимают образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Украины (г. Киев), оркестр Западного территориального Центра военно-музыкального искусства (г. Львов), оркестр Центра военно-музыкального искусства Воздушных Сил ВСУ (г. Винница), оркестр Южного территориального Центра военно-музыкального искусства (г. Одесса), оркестр военно-музыкального Центра Сухопутных войск ВСУ (г. Чернигов), духовой оркестр 27-го реактивного артиллерийского полка (г. Сумы), народный духовой оркестр Сумского высшего училища искусств и культуры им. Д. Бортнянского (г. Сумы).

Кроме того, гостем фестиваля станет военно-показательный оркестр Министерства обороны Грузии (г. Тбилиси).

Вместе с прославленными коллективами участниками фестиваля станут и детские духовые оркестры: образцовый детский духовой оркестр "Виртуозы "Импульса" Дома культуры казенного предприятия "Импульс"(г. Шостка, Сумская область) и детский духовой оркестр Солоницевского детского клуба "Орленок" Дергачевского района Харьковской области.

27 июня в 18.00 на Театральной площади состоится торжественное открытие фестиваля и шоу духовых оркестров.

А в День Конституции Украины – 28 июня – военные трубы будут играть с утра и до вечера: на торжествах на площади Независимости, во время марш-парада на улице Соборной, на концерте духовой музыки в сквере им. Т.Г.Шевченко, на праздничном концерте в театре им. М.С. Щепкина, а также на площадках города и в детско-оздоровительных центрах «Чайка» и «Звездный».

Завершится фестиваль в воскресенье в 18.30 на стадионе «Юбилейный», где, как и всегда, состоится гала-концерт.

На все мероприятия Х Всеукраинского фестиваля духовой музыки «Сурмы Украины» вход будет свободный.