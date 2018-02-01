Реестр СБУ и гастрольный сбор: Кириленко презентовал законопроект об украинских артистах в России

Вице-премьер хочет ввести для таких исполнителей гастрольный сбор в 20% от всей выручки за билеты, который направлять на нужды армии.

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко предлагает вносить в специальный реестр СБУ украинских артистов, гастролирующих в РФ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, сегодня состоялась презентация и первое публичное обсуждение законопроекта об особенностях гастролей артистов в России и на оккупированных территориях Украины, инициатором и соавтором которого является Кириленко.

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«Гастроли наших исполнителей в стране-агрессоре - это вопрос не культурнический, это вопрос гибридной войны, которую против нас развязала Российская Федерация. А значит, это вопрос национальной безопасности Украины», - подчеркнул Кириленко.

Согласно проекту закона, исполнители, которые едут в Россию, должны информировать о своей поездке СБУ. Затем артиста вносят в специальный реестр.

«Каждый, кто хочет гастролировать в РФ, - уведомляет об этом намерении не менее чем за 10 дней Службу безопасности Украины. Затем такой исполнитель попадает в специально созданный Реестр гастролеров, которые осуществляют гастрольно-концертную деятельность на территории государства-агрессора. После этого все, кто попал в реестр, во время трансляции своих выступлений на телевидении и радио получают информационную надпись или объявление, например: «Этот артист гастролирует на территории государства-агрессора». Таким образом мы информируем общество», - сообщил Кириленко.

Также законопроектом предлагается внести изменения в законы «О рекламе» и «О защите прав потребителей».

Кроме того, проект нового закона предусматривает введение в Украине гастрольного сбора.

«Я предлагаю ввести гастрольный сбор. Мы предлагаем ставку сбора 20% от всей выручки за билеты с концерта не только сольного, но и любого, где хоть один номер представлен исполнителем из Реестра гастролеров, которые осуществляют гастрольно-концертную деятельность на территории государства-агрессора. Эти средства пойдут на нужды Вооруженных сил Украины», - отметил Кириленко.

В ближайшее время законопроект будет внесен в Верховную Раду.