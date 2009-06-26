Местной власти выгодна новая редакция Бюджетного кодекса

Представители местных органов самоуправления позитивно оценивают новую редакцию Бюджетного кодекса Украины.

Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Черниговского областного совета, вице-президент Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, вице-президент Украинской ассоциации местных и региональных властей Наталия РОМАНОВА, председатель Киевского областного совета Владимир МАЙБОЖЕНКО, председатель Винницкого областного совета Григорий ЗАБОЛОТНЫЙ, председатель Волынского областного совета Анатолий ГРИЦЮК и председатель Житомирского областного совета Виталий ФРАНЦУЗ.

В материалах, обнародованных на пресс-конференции, в частности, отмечается, что в новой редакции Бюджетного кодекса предусмотрено осуществление расчетов местных бюджетов с использованием формульного подхода, который учитывает критерии полноты предоставления гарантированных услуг и приближения их к непосредственному потребителю.

Кроме того, закон усиливает использование программно-целевого метода в бюджетном процессе и ответственность исполнителей бюджетных программ на протяжении всего срока их реализации. Устанавливаются сроки принятия порядков использования средств по впервые принятым программам на протяжении 60 дней после принятия закона о госбюджете на соответствующий год.

«Подписание Президентом и воплощение в жизнь указанных изменений к Бюджетному кодексу позволят децентрализовать распределение бюджетных ресурсов государства на местный уровень, создать правовые предпосылки для повышения результативности и качества управления государственными финансами, эффективности и прозрачности использования бюджетных средств», – говорится в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (новая редакция). «За» проголосовали 232 народных депутата из 436, зарегистрированных в зале.

Не голосовала в полном составе фракция Партии регионов. Почти в полном составе за данный закон проголосовали фракции БЮТ, Блока Литвина и КПУ, а из фракции НУ-НС его поддержали 33 народных депутата.

Закон предусматривает формульный расчет трансфертов прямых взаимоотношений между государственным бюджетом и непосредственно бюджетами сел, поселков и городов районного значения.

Как отметил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, данным законом предусматривается наличие 12 тысяч бюджетов вместо 700, существующих сегодня.

Во время доклада заместитель министра финансов Украины Анатолий МЯРКОВСКИЙ отметил, что теперь «будем строить отношения напрямую, то есть непосредственно из государственного бюджета будет осуществляться перечисление межбюджетных трансфертов по решению Верховной Рады Украины» в конкретные села, поселки и города.

24 июня первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК сообщил, что в Секретариате Президента продолжается изучение изменений в Бюджетный кодекс Украины.

Высказывая свое мнение о документе, А.ШЛАПАК отметил, что у него есть большие опасения по поводу того, что Минфин может столкнуться со сложностями при расчете местных бюджетов, число которых значительно увеличивается. «Меня лично волнует только одно – каким образом сегодня Министерство финансов может рассчитывать 13 тысяч бюджетов. По моему мнению, организационно они это завалят, хотя, возможно, я не прав. Но если у нас колоссальные проблемы с расчетом 700 бюджетов… то что будут делать, когда их будет 13 тысяч?» – сказал А.ШЛАПАК.