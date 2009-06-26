Депутат-бютовец проходит по «кировоградскому делу» как свидетель

Бывший прокурор Голованевского района Кировоградской области вместе с начальником райотдела УМВД в Кировоградской области приедут в Киев, где с ними будут работать следователи Генеральной прокуратуры Украины по факту гибели 55-летнего Валерия Олийныка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Кировограде сообщил заместитель генпрокурора Украины Ренат КУЗЬМИН.

«Сегодня они поедут с нами в Киев, поскольку уголовным делом теперь занимается Генеральная прокуратура. Никого не арестовывали, но если возникнет необходимость, задержим и арестуем», - отметил Р.КУЗЬМИН.

По его словам, Евгений ГОРБЕНКО освобожден от должности Голованевского районного прокурора за совершение поступка, порочащего работника правоохранительных органов.

Р.КУЗЬМИН сообщил, что с целью расследования дела Генпрокуратура создала оперативно-следственную группу, в состав которой вошли наиболее квалифицированные работники, в том числе те, кто имеет опыт раскрытия преступлений, совершенных работниками правоохранительных органов.

По словам Р.КУЗЬМИНА, единого заключения судебно-медицинской экспертизы по делу до сих пор нет.

«Назначены несколько экспертиз, в частности, криминальная, медицинская. Их много, поэтому сегодня работа продолжается», - подчеркнул заместитель генпрокурора.

На вопрос, почему В.Олийныка похоронили без одной ноги, Р.КУЗЬМИН ответил, что часть ноги погибшего находится на экспертизе.

«Исследуется кость, которая имеет несколько сложных переломов. Нужно тщательное изучение повреждений. Эксперт счел возможным захоронение тела, но из-за необходимости продолжить работу с костью ногу ампутировали», - объяснил Р.КУЗЬМИН.

Он также отметил, что у В.Олийныка правоохранители не изымали оружие.

«Несколько пистолетов было найдено на месте происшествия. Следствие установит, кому они принадлежат. Логично, что В.Олийнык не имел зарегистрированного оружия», - отметил заместитель генпрокурора. По его словам, сегодня киевская группа следователей будет работать на месте происшествия и в поселке Голованевск.

Р.КУЗЬМИН также сообщил, что народный депутат от БЮТ Виктор ЛОЗИНСКИЙ, который проходит по делу как свидетель, будет допрошен в Киеве следователями Генпрокуратуры.

Как сообщалось, 53-летний В.Олийнык погиб в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, на то время Голованевским районным прокурором Е.ГОРБЕНКО и начальником Голованевского райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСЬКИМ на территории охотничьего хозяйства в Кировоградской области 16 июня.