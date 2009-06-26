Курс доллара в обменниках Киева

С 22 по 26 июня средний курс покупки/продажи наличного доллара в украинских банках повысился на 0,4% и составляет 7,67/7,72 грн./долл. Об этом сообщает Finance.ua.

С начала недели средний курс покупки евро увеличился на 0,9% и сегодня составляет 10,67 грн./евро, продажи – на 1,3%, до 10,86 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках с 22 по 26 июня понизился на 0,4% и сегодня составляет 0,2306 грн./рубль, продажи – на 0,3% – до 0,2495 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,67 грн./долл., продают – по 7,73 грн./долл. За неделю курс покупки увеличился на 0,5%, продажи – на 0,8%.

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,67 грн./евро (курс повысился на 0,8% с 22 июня), продажи – 10,85 грн./евро (курс повысился на 1,2%).

Курс покупки российского рубля в киевских банках понизился на 0,2% с начала недели и составляет в среднем 0,2316 грн./рубль, продажи – повысился на 0,4%, до 0,2532 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,63/7,69 грн., евро – 10,63/10,80 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,64/7,74 грн., евро – 10,60/10,90 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,67/7,73 грн., евро – 10,70/10,85 грн., рубль – 0,24/0,25 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 26 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,6285, к евро – 10,634129, к российскому рублю – 0,24447.