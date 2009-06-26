Газпром: контракты с Украиной изменению не подлежат

Глава правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР исключает возможность пересмотра газовых контрактов с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на собрании акционеров «Газпрома».

«Мы понимаем сегодняшние сложности украинских коллег, но контракты должны выполняться и изменению не подлежат», - заявил А.МИЛЛЕР.

Он напомнил, что в 2008 году со странами СНГ «Газпром» перешел на контрактные условия и ценовые механизмы, аналогичные применяемым в европейских странах.

«В частности, наши украинские партнеры заключили на этих условиях долгосрочные контракты на поставку и транзит газа на период до 2019 года», - добавил А.МИЛЛЕР.