Газпром: контракты с Украиной изменению не подлежат
11:00, 26 июня 2009Общество
3065 0
«Мы понимаем сложности, но...»
Глава правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР исключает возможность пересмотра газовых контрактов с Украиной.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на собрании акционеров «Газпрома».
«Мы понимаем сегодняшние сложности украинских коллег, но контракты должны выполняться и изменению не подлежат», - заявил А.МИЛЛЕР.
Он напомнил, что в 2008 году со странами СНГ «Газпром» перешел на контрактные условия и ценовые механизмы, аналогичные применяемым в европейских странах.
«В частности, наши украинские партнеры заключили на этих условиях долгосрочные контракты на поставку и транзит газа на период до 2019 года», - добавил А.МИЛЛЕР.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter