Названа вероятная причина смерти Майкла Джексона

Майкл Джексон перестал дышать после очередной инъекции обезболивающего препарата, сообщает в пятницу британский таблоид The Sun со ссылкой на источник в отделении скорой помощи медцентра Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Как рассказали в окружении поп-исполнителя, после инъекции демерола у Джексона началось затрудненное дыхание, он дышал все медленнее, пока не прекратил дышать вовсе. Находившийся рядом личный врач попытался сделать ему искусственное дыхание и вызвал скорую помощь. Медики прибыли через восемь минут и начали реанимационные мероприятия.

Врачи пытались запустить сердце пациента по дороге в больницу, но безуспешно. Как сообщалось, вызов по адресу Майкла Джексона поступил в службу спасения в 12:22 по местному времени, а смерть была констатирована врачами медцентра в 14:26. Предварительная причина - остановка сердца.

Между тем адвокат семьи Джексона Брайан Оксмен (Brian Oxman) заявил Agence France-Presse, что тот постоянно принимал сильнодействующие препараты, чтобы быть в форме перед серией лондонских концертов, которая должна была начаться в середине июля. Говоря о смерти певца, адвокат отметил, что она не стала неожиданностью.

"Люди, которые его окружали, все время его подталкивали (принимать сильнодействующие средства). Если вы думаете, что в случае Анны Николь Смит речь идет о злоупотреблениях, это и не сравнится с тем, что было в жизни Майкла Джексона", - отметил Оксмен. Напомним, известная фотомодель Смит была обнаружена мертвой в номере гостиницы во Флориде в феврале 2007 года. Было установлено, что она умерла от передозировки обезболивающих препаратов.

Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года в медцентре Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в возрасте 50 лет. Коронер, официально подтвердивший распространенные СМИ сообщения, не стал называть причины смерти. Вскрытие тела должно состояться в пятницу, его уже доставили в морг.

Препарат демерол (петидин, меперидин), о котором сообщили источники The Sun, является сильным анальгетиком, обладающим умеренным седативным действием. В больших дозах он снижает сократительную способность миокарда и при длительном применении вызывает зависимость.

Лента.ру