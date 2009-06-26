Российские компании сворачивают инвестиции в Украину

Российская группа компаний "Детский мир" откладывает на неопределенный период планы развития сети на украинском рынке. Решение группы в департаменте информации объяснили тем, что тенденции развития потребительского рынка Украины не оправдали ожидания компании.

О планах ГК "Детский мир" по закрытию магазинов в Харькове и Днепропетровске газета "Коммерсант -Украина" сообщала в конце марта 2009 года. В настоящее время, по данным СМИ, объект в Харькове уже не работает, а магазин в Днепропетровске закроется в июле. Ранее группа планировала открыть гипермаркеты в пяти-семи городах Украины.

В начале июня стало известно, что российская розничная сеть "Вестер" закрыла два гипермаркета в Хмельницком и Тернополе, покинув тем самым украинский рынок. Закрытие магазинов группа объясняет их экономической неэффективностью. Ранее "Вестер" заявляла о планах открыть до 2011 года в 35 городах Украины 50 гипермаркетов и 24 супермаркета.

Бизнес в Украине по разным причинам сворачивают и российские девелоперские компании. В частности, все проекты на Украине из-за рекордного падения цен на недвижимость заморозил холдинг "Интеко" Елены Батуриной.

Кроме того, корпорация Mirax Group объявила о продаже инвестиционной группе AEON украинского подразделения, которое строит в центре Киева комплекс "Mirax Plaza". Решение о продаже подразделения Сергей Полонский объяснил желанием сконцентрироваться на девелоперских проектах в Москве.

Недвижимость.ру