Мэр Киева: Евро-2012 может оказаться под угрозой

Проведение чемпионата по футболу Евро-2012 может оказаться под угрозой из-за нехватки финансирования инфраструктурных проектов Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ в ходе совещания по вопросам подготовки Киева к Евро-2012 при участии Президента Украины.

«Евро-2012 может быть под угрозой, если только финансирование транспортной инфраструктуры города Киева останется в том же состоянии, как сегодня. А потому что из бюджета Киева в госбюджет было изъято 7,5 млрд. грн., что примерно половина всех денег, которые были у нас в пошлом году. Это катастрофа», – сказал он.

Мэр Киева отметил, что финансирование объектов дорожной инфраструктуры «находится практически на нуле».

Речь идет о Подольско-Воскресенском мостовом переходе, транспортной развязке на Московской площади, Красноармейской линии метрополитена, а также второй нитке главного канализационного коллектора, без завершения строительства которого невозможен ввод в эксплуатацию НСК «Олимпийский».

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, на финансирование этих объектов в 2009 году необходимо 1 млрд. 130 млн. грн.

Мэр Киева предлагает решить вопрос финансирования инфраструктурных проектов за счет уменьшения в этом году объема изъятия средств из местного бюджета в государственный.