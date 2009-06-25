В Киеве журналистов отгоняли слезоточивым газом

Причиной препятствования работе съемочных групп СТБ и „Закрытой зоны” является неподобающая реакция власти на подобные случаи, заявляет Киевский независимый медиа-профсоюз.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе профсоюза, «сегодня произошли два события, когда в отношении журналистов допустили произвол. По предварительным данным, группа телеканала СТБ Александра МИТИНА и Александр КУБРИЦКИЙ снимали репортаж возле речного порта. Из здания порта вышли какие-то люди и забрали микрофон. Журналистов из „Закрытой зоны”, по предварительным данным, охранники административного здания КП „Киевская фармация” брызгали слезоточивым газом».

Председатель Комитета Киевского независимого медиа-профсоюза Юрий ЛУКАНОВ констатирует, что такие действия по отношению к журналистам случаются не первый раз.

„Причиною такого поведения, - считает он, - становится ненадлежащая реакция власти на факты препятствования работе журналистов. До сегодняшнего дня не наказаны милиционеры, которые в октябре прошлого года пассивно наблюдали, как был нанесен ущерб трем журналистам, а одному из них даже сломали руку во время акций протеста против незаконной, по мнению протестующих, застройки на улице Первомайского в Киеве. Тот человек, который ломал руку, до сих пор находится в розыске, хотя его фотография обошла едва не все газеты Украины. На наши требования принимать меры, мы получаем от милиции и прокуратуры отписки. В новых случаях мы будем добиваться соответствующей реакции. Но, кажется, одних только писем мало. Журналистам пора проводить какую-то акцию протеста”.