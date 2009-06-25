В Одессе поймали крокодила (добавлены фото)

Сегодня утром сотрудники коммунального учреждения «Спасательно-водолазная служба городского совета» поймали в водоеме, возле ОАО «Лукойл-Одесский нефтеперерабатывающий завод», 9-летнего крокодила, который перепугал местных рыбаков и вынудил выставить милицейский пост.

Как сообщил УНИАН заместитель начальника Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций городского совета Виктор ОЛЕЙНИК, который руководил группой спасателей, «накануне специалисты расставили в водоеме около 200 метров сетей - под утро кайман, оказавшийся самкой длиной 172 сантиметров, был пойман. Крокодилица попала в сети, учуяв запах множества рыбы, попавшейся в сети». Других рептилий, уточнил он, в водоеме в действительности не существует.

Пойманную крокодилицу Кешу специалисты Спасательно-водолазной службы городского совета поселили в карантинной зоне городского зоопарка.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам заместителя директора зоопарка по зооветеринарной части Александра РОМАДАНА, осмотр рептилии показал, что «физически она здорова, не травмирована спасателями при поимке, однако пребывает в стрессовом состоянии». Поэтому ветеринары считают целесообразным, чтобы некоторое время крокодилица провела в карантинной зоне, сказал он.

В подготовленный вольер зверинца ее поместят, когда она отойдет от шока. Видимо, в зоопарке она останется насовсем, поскольку доставлена в зверинец как бесхозное животное и бывший владелец никаких прав на нее не предъявлял.

Зоологи пока не определили, к какому именно виду принадлежит отловленная самка каймана - это будет сделано позже.

А.РАМАДАН добавил, что в акватеррариуме зверинца сейчас живут два кубинских крокодила.

Как сообщалось, ранее 9-летняя крокодилица Кеша, как назвал ее в свое время хозяин-фотограф, использовалась им для заработка при ведении фотосъемок прохожих на улицах Одессы.

Фото Евгения Волокина, УНИАН