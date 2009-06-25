В Чернигове милиция и МЧС ловят египетскую кобру

В Чернигове продолжаются поиски змеи, похожей на египетскую кобру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Черниговского городского совета Вадим АНТОШИН.

По его словам, змею, по всем признакам похожую на египетскую кобру, видели вчера вечером на приусадебном участке по улице Мстиславской.

"Жильцы сообщили в оперативную службу городского совета "153". Мы задействовали милицию, управление по чрезвычайным ситуациям, проинформировали жителей тех микрорайонов об опасности", - сказал он.

Откуда могла взяться экзотическая змея в городе на севере Украины, пока не известно.

***Кобры очень ядовиты. Один укус этой змеи может убить человека.