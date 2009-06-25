Курсы валют в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,65 грн./долл., продают – по 7,71 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара немного повысился по сравнению с 24 июня.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,58-7,69 грн./долл., по продаже – 7,675-7,75 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки/продажи евро в украинских банках немного понизился по сравнению с 24 июня и составляет 10,64/10,82 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,50-10,73 грн./евро, по продаже – в пределах 10,69-10,90 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках сегодня незначительно изменился по сравнению с 24 июня и составляет в среднем 0,2314/0,2492 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,195-0,2433 грн./рубль, по продаже – 0,24-0,28 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,66 грн./долл., продают – по 7,71 грн./долл. (курс немного повысился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки/продажи евро в киевских банках немного понизился со вчерашнего дня и составляет 10,67/10,81 грн./евро.

Курс покупки/продажи российского рубля в киевских банках незначительно изменился по сравнению с 24 июня и составляет в среднем 0,2316/0,2520 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,63/7,69 грн., евро – 10,63/10,80 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,61/7,72 грн., евро – 10,50/11,20 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,65/7,69 грн., евро – 10,70/10,80 грн., рубль – 0,24/0,25 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 25 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,6235, к евро – 10,695008, к российскому рублю – 0,24484.