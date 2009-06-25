В Кировоградской области упал мотодельтаплан: пилот погиб
09:57, 25 июня 2009Общество
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Аппарат - самодельный
В среду около 7.00 неподалеку от поселка Новая Прага Александрийского района Кировоградской области упал самодельный мотодельтаплан, который выполнял пробный полет над полем.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в результате падения погиб пилот. Причина катастрофы устанавливается.
На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.
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