Книга содержит фотографии персоналий словаря, а также иллюстрации денег того времени.

В Житомире презентовали книгу о ходе Украинской национальной революции 1917-1922 годов в области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Кандидат исторических наук Геннадий Махорин презентовал монографию «Украинская национальная революция 1917-1922 годов и ее ход на Житомирщине».

Презентация книги состоялась в пресс-центре Житомирской ОГА.

По словам автора книги, в ней подробно освещается процесс создания государства в относительно мирный период и в условиях военно-политического противостояния 1917-1922 годов. Особое внимание уделено датуванню и локализации боев Армии УНР против большевистских войск, анализ ежедневного хода военных действий на территории Житомирщины и соседних регионах. Отдельной частью книги является биографический словарь участников освободительных соревнований 1917 -1922 годов, жизнь которых связана с Житомирщиной.

Книга содержит фотографии персоналий словаря, а также иллюстрации денег того времени.

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Махорин поблагодарил тем людям, которые помогли в издании книги, и подарил экземпляры монографии.

Кроме этого, автор представил исследование «Формы сопротивления украинского крестьянства во время Голодомора 1932-1933 гг.», которая издана за средства областного бюджета в рамках программы выпуска социально значимой литературы местных авторов в 2017 году, и «Историко-краеведческие студии с прошлого Ружинщини».

Участие в презентации принял заместитель председателя облсовета Максим Вілівчук, депутаты областного совета Илья Смычок и Игорь Романский, преподаватели университетов и учителя школ.