Проблемные банки: хроника событий

«Дело» выяснило, какие льготы предоставляют проблемные банки своим заемщикам при досрочном погашении кредита

Укрпромбанк

Программы лояльности Укрпромбанка рассчитаны на заемщиков, которые могут одним платежом погасить тело кредита не меньше чем на год вперед. Так, если клиент внесет сумму, равную платежам по кредиту за один год, то он получит скидку на процентную ставку: в 0,25% при валютном кредите и 0,5% при гривневом. Опережение графика, к примеру на 3 года, даст льготу в 0,5% по валютному автокредиту и 1% — по гривневому, при ипотеке — на 0,6% и 1,2% соответственно.

Родовид Банк

На снижение процентной ставки можно рассчитывать и при досрочном погашении части задолженности перед Родовид Банком. К примеру, размер скидки по автокредитам может составлять 1-2%. Более точной информации в банке пока предоставить не могут. «Мы ожидаем, что будут разрабатываться новые программы лояльности, потому как в банк пришел новый временный администратор», — объяснили в пресс-службе финучреждения.

Надра Банк

Есть дисконтные программы для заемщиков и у банка «Надра». Одна из них предусматривает льготы при досрочном погашении кредита на покупку автомобиля. Клиенту предлагают наличными заплатить 15% от остатка автокредита. Взамен банк понизит процентную ставку на 2 процентных пункта. Существует важное замечание относительно этой программы: если по кредиту будет просрочка, банк сразу повысит процентную ставку до прежнего уровня. Программа действует до конца июня. Другой вариант не предполагает снижения процентных ставок, но довольно привлекателен для заемщиков, которые погашают кредит аннуитетами. Выплатив единоразово банку не менее 5 ежемесячных платежей, заемщик может рассчитывать на то, что банк пересчитает ему график погашения, и в будущем клиент каждый месяц будет выплачивать меньшую сумму. Деньги можно вносить как наличными, так и с текущих счетов, и за счет депозита в банке «Надра».