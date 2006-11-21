Ющенко: в газовых вопросах правительство стало непубличным

Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО не нравится, что в газовых вопросах правительство стало непубличным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью трем украинским телеканалам, которое сегодня вечером вышло в эфир на Первом национальном канале, «1+1» и ICTV.

В частности, отвечая на вопрос относительно его оценки 100 дней работы правительства, В.ЮЩЕНКО, среди прочего сказал, что ему „не нравятся те вещи, которые происходят вокруг газовой тематики. Мы начинаем терять публичность. Мы не понимаем формулу цены”.

В.ЮЩЕНКО рассказал, что он до сих пор еще не видел протокола, которым скреплена эта цена. „Я его ожидаю”, - сказал Президент. По его словам, «не получив формулу цены, мы не получаем логики формирования цены в будущем». Если 130 долларов - это политическая цена, тогда ежегодно перед декабрем месяцем будет возникать ситуация, аналогичная нынешней, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.