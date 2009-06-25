Кабмин дал больше денег на дела Украины в международных судах

Кабинет министров одобрил законопроект о внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» в части увеличения расходов на представительство интересов Украины в международных судах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста со ссылкой на министра юстиции Николая ОНИЩУКА, такое решение принято на заседании правительства.

По словам министра, соответствующий законопроект предусматривает увеличение расходов на указанные цели с 13 до 33 млн. грн.

Министр объяснил, что увеличение расходов вызвано ростом количества дел, которые рассматриваются в международных судах против Украины. Так, в 2009 году в зарубежных юрисдикционных органах рассматривается 21 дело, в то время как в 2003 году рассматривалось 8 дел, в 2004 - 10, в 2005 - 10, в 2006 - 11, в 2007 - 12, в 2008 - 12 дел. На сегодняшний день общая сумма исковых требований, без учета дел, которые находятся на стадии досудебного рассмотрения, составляет 2 млрд. дол.

Средства, которые предусматривается дополнительно выделить из бюджета, будут направлены на привлечение специалистов, переводчиков, проведение экспертиз и т. п., а также на досудебное урегулирование споров по ряду исков против Украины, объяснил Н.ОНИЩУК.