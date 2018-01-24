На Харьковщине задержали мужчину, который после освобождения из колонии присоединился к "ЛНР" и был ранен в бою

В Харьковской области правоохранители задержали жителя Чугуева, который воевал на стороне террористической организации «Луганская народная республика». Как сообщил УНИАН руководитель пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, мужчину задержали сегодня, 24 января, в Чугуеве.

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По его сведениям, правоохранители установили, что житель Чугуева в 2014 году присоединился к террористам после своего "условно-досрочного освобождения" из исправительной колонии на территории Луганской области, где он с 2008 года отбывал наказание за умышленное убийство. Находясь в составе незаконного вооруженного формирования так называемой «Брянки СССР» «милиции ЛНР», он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции, в которых получил ранения. После этого боевик решил вернулся на Харьковщину.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в его доме в Чугуеве, где он скрывался от правоохранительных органов. Во время обыска жилища сотрудники СБУ изъяли три боевые гранаты РГД-5, которые переданы на экспертизу.

Зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о дополнительной квалификации действий злоумышленника по ст. 110 и 260 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Как сообщал УНИАН, ранее в России бывший боевик "ДНР" после драки в кафе застрелил людей, которые не участвовали в драке.