Черновецкий хочет, чтоб его чиновники испытывали стресс дважды в неделю

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил руководителям городской и районных государственных администраций ездить в общественном транспорте не меньше двух раз в неделю. Соответствующее поручение он дал на совещании со своими заместителями и руководителями районов, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

По словам заместителя председателя КГГА Дениса БАССА, согласно этому поручению городского председателя, руководители городской и районных госадминистраций будут отчитываться по результатам каждой поездки в городском транспорте.

Кроме того, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ приказал срочно выяснить законность установления киосков в подземных пешеходных переходах на площади Победы и станции метро «Льва Толстого».