На волне паники: в Украине начал процветать бизнес по продаже справок о прививках от кори (видео)

Истории детей, которые болеют корью, просто шокируют, но еще больше шокирует наглый бизнес, который развернули воришки на волне эпидемии кори. Об этом говорится в сюжете программы "Деньги".

Читайте такжеВ Одессе еще один человек умер от кориНевероятно, но в больницы нередко попадают больные корью дети со справками о вакцинации. То есть прививки им будто-бы делали, но они все равно заболели. Впрочем, пока в Министерстве только разговаривают и возмущаются, бизнес на справках активно работает.

В сюжете говорится о том, что маленькая киевлянка Аня в инфекционной больнице находится уже 2-ю неделю. Ее мать Ольга может вздохнуть с облегчением - ее дочь начинает выздоравливать. Она заразилась, играя со сверстником, а двое старших детей в семье не заболели, потому что были вакцинированы, в отличие от Ани.

На волне паники и страха мошенники уже зарабатывают деньги. Виталий Евтушенко, доцент кафедры детских инфекционных заболеваний говорит, что сейчас тоже приходят люди со справками о вакцинации и просят не обращать внимание и провести прививки.

Объявлений о продаже справок о прививке от кори в интернете много. Съемочная группа программы провела эксперимент - в интернете заказала справку за 350 грн. о вакцинации. Авторы справки заверили, что претензий в садике не будет. На следующий день справка пришла по почте.

От руки в ней написана фамилия пациента, дата якобы сделанной прививки, сразу три печати клиники и подпись ее главного врача Авершина.

Журналисты приехали в клинику по адресу, которая была указана в справке. Там все отрицали.

Врач Авершин объясняет, почему эта справка подделка. "Предприятие частная клиника "Медиком" не существует в природе. И подпись не моя. Эту справку делал дебил", - сказал врач.

На просьбу журналистов показать печати клиники, врач отказался. "Я не буду показывать их вам, чтобы не подделали",- сказал врач.

Впрочем, журналисты напоминают, чтоза подделку справки о прививке предусмотрено наказание, и родители, которые покупают такие справки тоже несут ответственность.