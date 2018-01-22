В Одесской области из-за вспышки кори и непогоды продлили школьные каникулы в 14 районах

В Одесской области из-за вспышки кори и непогоды школьные каникулы продлены в 14 районах и шести объединенных территориальных громадах (ОТГ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно сегодня во время заседания штаба по вопросам преодоления последствий непогоды, состоявшегося в Одесской областной государственной администрации.

В частности, на территории области массово продлевают каникулы в образовательных учреждениях. Из-за вспышки кори соответствующие решения приняли в учреждениях четырех районов: Беляевском, Любашевском, Николаевском, Ширяевском, а также в Красносельской, Новокальчевской, Ширяевской ОТГ.

Кроме того, в связи с непогодой соответствующие решения приняли еще десять районов, три ОТГ и два города.

По словам директора департамента образования и науки Одесской ОГА Александра Лончака, ситуации с заболеваемостью корью и погодными условиями остаются проблемными.

«Каждый индивидуально подходит к организации образовательного процесса. Дети, не привитые против кори, в учреждения допускаться не будут – согласно решению комиссий ТЭБ и ЧС. Отработка учебного материала с детьми, которые не вакцинированы, должна быть обеспечена. В частности, путем изложения его на сайте заведения, проведения индивидуальных занятий, консультаций», - сказал Лончак.

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Как уточнили в пресс-службе ОГА, рекомендации продлить каникулы в учебных заведениях из-за вспышки кори дала Одесская областная государственная администрация. Накануне соответствующее письмо подписал председатель ОГА Максим Степанов.

Как сообщал УНИАН, по информации департамента здравоохранения Одесской облгосадминистрации, только за последнюю неделю заболеваемость корью выросла почти на 30%. Всего с начала года выявлено 265 больных корью, из них 160 – дети и 105 – взрослые.

Медицинским учреждениям Одесской области дополнительно предоставят 5 тыс. доз вакцины против кори.

21 января в городе Измаил (юг Одесской области) в связи с ухудшением погоды решили продлить школьные каникулы до 25 января.

Вследствие непогоды в Одесской области было повреждено 1100 опор воздушных линий электропередач, что привело к обесточиванию почти 600 населенных пунктов.