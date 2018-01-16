США выпустили предупреждение для туристов о вспышке кори в Украине

Центр по контролю и предотвращению болезней США предупредил путешественников о вспышке кори в Украине.

Об этом говорится на сайте ведомства.

"Центр рекомендует путешественникам в Украине защитить себя, убедившись, что они вакцинированы от кори. Перед выездом из США младенцы (от 6 до 11 месяцев) должны иметь 1 дозу вакцины MMR, а взрослые и дети старше 1 года должны иметь 2 дозы вакцины MMR, с интервалом в, по крайней мере, 28 дней", - говорится в сообщении.

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Данное сообщение относится к первому уровню, согласно которому необходимо соблюдать обычные правила для предотвращения заболевания. Второй и третий уровни касаются больших опасений или избежания путешествий в страны со вспышками болезней.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия усилила санитарный контроль на границе с Украиной из-за вспышки кори. На сайте Роспотребнадзора отмечается, что наиболее сложная ситуация отмечается в Италии, Румынии, Украине и Германии.

По данным Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, в Украине за 11 месяцев 2017 года зафиксировали 3382 случая кори.