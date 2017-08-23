Скандал с картой Украины без Крыма: чиновница Броварского горсовета уходит с должности

Председатель отдела культуры Броварского горсовета Инна Савченко уходит с должности после инцидента с размещением на сцене перед зданием горсовета карты Украины без Крыма и оккупированных районов Луганской и Донецкой областей. Это Громадському подтвердила сама Савченко.

«Я не сразу увидела, что на баннере карта. Она не из Броваров, я не могу сказать, откуда нам ее привезли, чтобы не подставлять людей. Я беру ответственность на себя, потому что за это отвечал отдел культуры. Сейчас я буду давать показания в полиции», – сказала она.

Читайте такжеПольское радио извинилось за карту Украины без Крыма

Как сообщал УНИАН, в городе Бровары Киевской области главную сцену к празднованию Дня Независимости украсили картой Украины, на которой отсутствует территория оккупированного Крыма.