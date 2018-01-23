В аэропорт "Киев" прибыл первый самолет с украинцами, выжившими при теракте в Кабуле (видео)

В Киев прибыл первый рейс с несколькими украинцами, которые подверглись нападению террористов в афганской столице Кабуле. Без каких-либо комментариев посторонним, со слезами на глазах их встретили родные, сообщает ТСН.

Читайте такжеМВД Афганистана сообщает о девяти погибших украинцахВ Украину некоторые вернулись даже без вещей – они сгорели в отеле. Пережитое они не хотят вспоминать и не говорят об этом с журналистами.

Следующие освобожденные из кабульского отеля должны прилететь также сегодня и завтра, 24 января.

19 украинцев выжили, из отеля их эвакуировали сначала на американскую базу. Оттуда часть из них разными рейсами уже вылетела в Украину.

Завтра в Киеве сядет и специальный рейс - с погибшими при нападении на кабулский отель.

По одной из версий, трое террористов группировки "Талибан", одетых как обычные посетители, зашли в ресторан отеля в Кабуле и заказали ужин, а затем открыли огонь. В результате теракта погибло более 30 человек, среди них семеро украинцев: четверо работников авиакомпании "Крылья Украины" - командир самолета, 43-летний Роман Власов, второй пилот, 43-летний Вячеслав Шишаков, 30-летние стюардессы Екатерина Пасенчук и Ирина Медичева.