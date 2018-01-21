В МИД заявили, что среди пострадавших в результате перестрелки в Кабуле могут быть украинцы

11:00, 21 января 2018
Общество
552 0

В результате перестрелки в Кабуле погибли шестеро гражданских лиц.

Отель в Кабуле / фото REUTERS

Министерство иностранных дел проверяет, есть ли среди погибших и пострадавших в результате стрельбы в отеле в столице Афганистана Кабуле украинцы.

Об этом официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич написал в Twitter.

"Нападение террористов на отель в Кабуле. Среди пострадавших могут быть украинцы. Консул уточняет информацию. Сообщим", - написал Кирилич.

Напомним, в результате обстрелов погибли шесть человек, среди которых женщина-иностранка, сообщило BBC. Также правоохранители ликвидировали трех боевиков.

Как сообщал УНИАН, группа боевиков напала на отель Intercontinental Hotel в Кабуле и устроила перестрелку с силами безопасности.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #перестрелка в отеле в Кабуле#проверка МИД