В результате стрельбы в отеле в Кабуле погибли минимум пять человек

В результате перестрелки в отеле в столице Афганистана Кабуле погибли пять человек. Еще шестеро ранены, в том числе трое стражей порядка.

Уже пять этажей отеля очищенны от повстанцев, спасено около сотни человек, из них 16 иностранцы, сообщает Tolo News со ссылкой на Министерство внутренних дел Афганистана.

По словам прес-секретаря Министерства внутренних дел Наджиба Даниша, по состоянию на 8.30 по местному времени двуе повстанцев были ликвидированы. Правоохранители продолжают искать еще одного или двух боевиков.

Как сообщает издание, все погибшие и раненые были гражданами Афганистана. Пленных нет.

Как сообщал УНИАН, группа из четырех боевиков напала на Intercontinental Hotel в столице Афганистана Кабуле и устроила перестрелку с силами безопасности.