В Одессе стрелявший из окна высотного дома мужчина ранил одного человека

В Одессе в результате действий стрелявшего из окна мужчины пострадал один человек.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что с 8-го этажа жилого дома, расположенного в Гвоздичном переулке, человек стреляет по прохожим.

«В результате противоправных действий мужчины пострадал один человек и имущество соседей», - сообщили в отделе.

Отмечается, что по указанному адресу немедленно прибыла следственно-оперативная группа, бойцы спецподразделения «КОРД» и патрульные полицейские. В целях обеспечения безопасности граждан правоохранители оцепили место происшествия. Правоохранители штурмом «взяли» квартиру, в которой забаррикадировался правонарушитель, обезвредили его и доставили в Шевченковское отделение полиции.

Выстрелы велись из ружья, марка которого устанавливается, оружие изъято и направлено на экспертизу. Кроме того, в квартире злоумышленника обнаружены пиротехнические средства и холодное оружие.

По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник, в порядке ст. 208 УПК Украины, задержан.

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Причины и обстоятельства стрельбы выясняются.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу из окна квартиры в высотном жилом доме.

По данным начальника регионального главка Нацполиции Дмитрия Головина, 49-летний мужчина, пребывавший, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения, забаррикадировался в квартире и начал из окна стрельбу из винтовки калибра 4,6 мм по людям пожилого возраста.