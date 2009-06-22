Ожидания падения ВВП Украины в 2009 г. ухудшились

Участники консенсус-прогноза снова ухудшили свои ожидания экономического спада в Украине в 2009 году (в мае против апреля прогноз спада ВВП ухудшен с 10,2% - до 11,3% - УНИАН). Если по итогам марта падение реального ВВП прогнозировалось на уровне 9%, апреля – 10,2%, мая 11,3%, то в июне медиана прогноза составила 12,8%.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции представители компаний, которые приняли участие в консенсус-прогнозе, сообщили, что ухудшение прогнозных значений зафиксировано почти по всем секторам экономики. В частности, с 17,5% до 18% (прогноз марта к прогнозу июня) снизился прогноз спада в промышленности; с 35% до 35,5% — в строительстве. В наибольшей степени — с 21% до 23,8% — снизились ожидания падения реальных инвестиций. Еще на половину процентного пункта (до 13,9%) ухудшился консенсус-прогноз по реальному потреблению. В результате сводный прогноз экономического спада ухудшился сразу на полтора процентных пункта — с 11,3% до 12,8%.

При этом участники консенсус-прогноза ожидают улучшения ряда макрофинансовых показателей. Так, еще на 20 копеек - до 8,20 грн./долл. улучшен прогноз среднегодового обменного курса; на один миллиард - до 25 млрд. долл. увеличена ожидаемая величина золотовалютных резервов Национального банка Украины на конец года. Почти на пять процентных пунктов - до 12,5% снизился ожидаемый рост цен производителей, по инфляции аналогичный показатель улучшился на 1,2 п. п. - до 16,5% (декабрь к декабрю). Аналитики немного улучшили прогноз реальных доходов населения — консенсусный показатель вырос на 0,3 п.п. (падение достатка людей предполагается на уровне 14,5%). Также продолжает расти консенсус-прогноз дефицита бюджета (уже — 5,1% ВВП).

Справка УНИАН. Консенсус-прогноз проводится на ежемесячной основе начиная с марта 2009 года. В подготовке майского консенсус-прогноза приняли участие 14 организаций. К участию в проекте приглашены все ведущие компании и институты, которые составляют макроэкономический прогноз Украины на постоянной основе.