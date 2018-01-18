В оккупированном Крыму арестовали крымскотатарского активиста "за публикацию видеоролика в 2012 году"

Суд в оккупированном Крыму арестовал крымскотатарского активиста Герая Куламетова на 10 суток «за публикацию видеоролика в 2012 году», а Кемала Сеитьяева оштрафовали на 1000 рублей за сохранение песни в одной из социальных сетей. Об этом на своей странице в Facebook сообщает «Крымская солидарность».

Читайте такжеПравозащитники отправили в Кремль "подарки Путину" из оккупированного Крыма «27-летнему участнику одиночного пикета, крымскому татарину Куламетову Гераю судья Михайлов вынес решение о мере пресечения в виде 10 суток заключения «за публикацию видеоролика в 2012 году», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что закончился суд над вторым задержанным сегодня активистом Сеитьяевым.

«Его привлекли по статье 20.9 КоАП РФ за то, что «сохранил в социальной сети «Вконтакте» песню Тимура Муцураева». Оштрафован на 1000 рублей. Но общественность абсолютно солидарна в том, что вся эта «спецоперация» с привлечением большого количества силовиков - не из нелюбви к репертуару Муцураева. Просто повод включить человека, а в данном случае одиночного пикетчика, в список «экстремистов», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня рано утром в оккупированном Крыму прошли задержания крымскотатарских активистов Гирая Куламетова и Кемала Сеитьяева, которые обвиняются в распространении "экстремистской информации" в социальных сетях.

Задержания состоялись после обысков по месту жительства активистов – Старый Крым, улица Октябрьская, 45 и Белогорск, ул. Тополевая, 7 соответственно.

Во время обысков у Куламетова в доме находились члены его семьи – двое маленьких детей, жена, мать и родная сестра.

«Он - один из пикетчиков 14 октября 2017 года и активно участвует в общественной жизни своего народа. Отобрали телефоны у жильцов дома, изъяли процессор, внутри дома и на улице большое количество людей в масках. Подъезд к дому оцеплен силовиками. К дому подогнан автозак", - сообщила «Крымская солидарность».