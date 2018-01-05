В аннексированном Симферополе провели обыски в двух домах крымских татар

Во временно аннексированном Симферополе (АР Крым) сегодня утром российские силовики провели обыски в двух домах крымских татар.

Об этом сообщается на странице в Facebook общественной организации «Крымская солидарность». Обыски проводили сотрудники так называемого «Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым».

Обыски прошли по двум адресам: улица Усадебная (Марковича), 34, и улица Туристов, 49. Домами владеют две родные сестры: Хатидже Кантемирова и Зера Базирова.

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В ходе обысков была изъята религиозная литература. Силовики сказали, что в случае необходимости позвонят.

Ранее стало известно, что более 60 крымских татар лишены свободы в Крыму.