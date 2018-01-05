В аннексированном Симферополе провели обыски в двух домах крымских татар
Во время обысков была изъята религиозная литература, обыски проводили сотрудники так называемого "Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым".
Во временно аннексированном Симферополе (АР Крым) сегодня утром российские силовики провели обыски в двух домах крымских татар.
Об этом сообщается на странице в Facebook общественной организации «Крымская солидарность». Обыски проводили сотрудники так называемого «Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым».
Обыски прошли по двум адресам: улица Усадебная (Марковича), 34, и улица Туристов, 49. Домами владеют две родные сестры: Хатидже Кантемирова и Зера Базирова.
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В ходе обысков была изъята религиозная литература. Силовики сказали, что в случае необходимости позвонят.
Ранее стало известно, что более 60 крымских татар лишены свободы в Крыму.