Центральные улицы Одессы из-за сильного снегопада превратились в реки: автомобили "плывут" по дорогам (фоторепортаж)

15:57, 18 января 2018
Общество
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Водители вынуждены выходить из автомобилей и выталкивать свои авто.

Одесса-медиа

Полиция перекрывает улицу Приморскую в центре Одессы из-за сильного затопления. Очевидцы также сообщают, что традиционно затоплена Балковская улица.

Об этом пишет "Думская".

Перекрытие связанно с большим количеством воды на дороге. Патрульные будут осуществлять отвод транспорта. 

Автомобилям приходится буквально плыть по дорогам. Водители вынуждены выходить из автомобилей и выталкивать свои авто.

Как сообщал УНИАН, из-за непогоды в Одесской области запретили движение всего пассажирского автотранспорта. Движение для грузового и легкового транспорта по автомагистрали "Киев-Одесса" ограничено.

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Теги: #потом в Одессе#центр Одессы затопило