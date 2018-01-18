Центральные улицы Одессы из-за сильного снегопада превратились в реки: автомобили "плывут" по дорогам (фоторепортаж)

Полиция перекрывает улицу Приморскую в центре Одессы из-за сильного затопления. Очевидцы также сообщают, что традиционно затоплена Балковская улица.

Об этом пишет "Думская".

Перекрытие связанно с большим количеством воды на дороге. Патрульные будут осуществлять отвод транспорта.

Автомобилям приходится буквально плыть по дорогам. Водители вынуждены выходить из автомобилей и выталкивать свои авто.

Как сообщал УНИАН, из-за непогоды в Одесской области запретили движение всего пассажирского автотранспорта. Движение для грузового и легкового транспорта по автомагистрали "Киев-Одесса" ограничено.