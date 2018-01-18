Центральные улицы Одессы из-за сильного снегопада превратились в реки: автомобили "плывут" по дорогам (фоторепортаж)
15:57, 18 января 2018Общество
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Водители вынуждены выходить из автомобилей и выталкивать свои авто.
Автомобилям приходится буквально плыть по дорогам / Одесса-медиа
Полиция перекрывает улицу Приморскую в центре Одессы из-за сильного затопления. Очевидцы также сообщают, что традиционно затоплена Балковская улица.
Об этом пишет "Думская".
Перекрытие связанно с большим количеством воды на дороге. Патрульные будут осуществлять отвод транспорта.
Автомобилям приходится буквально плыть по дорогам. Водители вынуждены выходить из автомобилей и выталкивать свои авто.
Как сообщал УНИАН, из-за непогоды в Одесской области запретили движение всего пассажирского автотранспорта. Движение для грузового и легкового транспорта по автомагистрали "Киев-Одесса" ограничено.
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