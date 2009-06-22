Для финансирования дефицита бюджета нужен увеличенный транш МВФ

Украина намерена ходатайствовать перед Международным валютным фондом о направлении очередного транша на финансирование бюджетного дефицита при увеличении объемов транша до 3,8 млрд. долларов.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ в интервью «Зеркалу недели».

«24-26 июня должна приехать очередная миссия. Согласно программе, очередной транш предусмотрен в объеме 3,2 млрд. долл. Сейчас мы просим о том, чтобы пересмотреть его в сторону увеличения - до 3,8 млрд», - сообщил и.о. министра.

При этом И.УМАНСКИЙ убежден, что в случае получения транша все деньги должны быть направлены в бюджет.

«Но вопрос, сколько всего денег придет и сколько всего из них пойдет на финансирование дефицита, пока остается открытым», - подчеркнул он.

Кроме того, и.о. министра финансов отметил, что МВФ ставит перед Киевом ряд условий, окончательный перечень которых будет подготовлен до приезда миссии фонда.

«Мы ожидаем, что это произойдет к концу нынешней недели», - уточнил он.

На вопрос, по какому пути пойдет правительство в поиске путей сбалансирования бюджета, И.УМАНСКИЙ также заявил, что «увеличить дефицит не сложно». При этом он сослался на зарубежный опыт, констатировав, что «все страны сейчас идут на это», в частности, Россия заявила, что выполнит бюджет с дефицитом в 7%.

При этом он отметил, что, прибегая к такой возможности, необходимо учитывать, что если бюджет останется непрофинансированным, это может иметь и негативные последствия.

«Если он останется непрофинансированным, тогда мы должны понимать: либо мы кого-то в ручном режиме недофинансируем, либо выйдем на какие-то более тяжелые последствия», - подчеркнул И.УМАНСКИЙ.

В то же время и.о. министра финансов указал на ограниченность возможностей по поиску новых источников наполнения бюджета, а также защищенность 95% статей расходов по общему фонду.

Как сообщал УНИАН, 17 июня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что миссия МВФ в очередной раз прибудет в Украину 24 июня. Миссия должна рассмотреть вопрос предоставления Украине очередного транша кредита stand-by. Между тем источник в Секретариате Президента заявил, что визит может быть перенесен до тех пор, пока МВФ не увидит активные шаги украинской власти по решению проблем, на которых Фонд акцентирует внимание.

Справка УНИАН. МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступило 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Планируется, что третий транш должен составить 3,2 млрд. долл, четвертый - 3,8 млрд. долл.

Средства кредита планируется предоставлять ежеквартальными траншами после пересмотра и корректировки программы сотрудничества.