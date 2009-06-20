Институт радиологии получил в подарок ВЧ-скальпель

Международный благотворительный фонд, созданный народным депутатом Украины Александром ФЕЛЬДМАНОМ, накануне Дня медицинского работника подарил Институту медицинской радиологии им.Григорьева высокочастотный скальпель.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, высокочастотный электрокоагулятор ЕК-300М1 передан в подарок отделению гинекологической онкологии Института.

В сообщении отмечается, что по статистике в 2006 г. за помощью, связанной с проблемами гинекологии, в поликлиническое отделение Института медицинской радиологии обратились 5994 женщины, в 2008 г. - уже 6807. Соответственно, возрастают объемы оперативного лечения, а с помощью ВЧ-скальпеля можно более эффективно производить оперативное вмешательство, при этом приблизив его уровень к европейским стандартам.

В частности, электрокоагуляторы для соединения живых биологических тканей позволяют проводить восстановительные операции практически на всех видах мягких тканей. Данная технология позволяет сохранить в ходе хирургической операции жизненные функции органов, способствует скорейшему заживлению. Так, применение ЕК-300М1 позволяет: существенно сократить время хирургической операции; практически предотвратить кровопотерю; бескровно рассекать и герметично заваривать мягкие ткани; сократить послеоперационную реабилитацию; снизить количество необходимых анальгетиков; предотвратить распространение раковых клеток.

В сообщении также говорится, что руководство Института неоднократно обращалось за помощью в различные государственные учреждения и фонды, но безрезультатно.

Справка УНИАН. Институт медицинской радиологии им.Григорьева был основан в 1920 году, уже почти столетие являясь главным в Украине научным учреждением в области радиологии, дозиметрии и метрологии ионизирующего излучения, базой для подготовки специалистов. На его базе расположены две кафедры Харьковского государственного медицинского университета: радиологии и онкологии. Клиническая база позволяет лечить около 4000 больных в год.

Кроме предоставления специализированной медпомощи, Институт проводит апробацию новых методов лучевой диагностики и терапии, разрабатывает методики диагностики и лечения онкологических больных. В поликлиническом отделении ежегодно помощь получают около 25 тыс. человек.