Война на Донбассе спровоцировала "тихую эпидемию" ВИЧ в Украине - ученые

Конфликт на Востоке Украины стал фактором, который способствовал распространению в Украине вируса иммунодефицита человека. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в американском научном издании PNAS.

Тезисы исследования, опубликованного 15 января, приводит «Радио Свобода». Ученые указывают, что ВИЧ-инфекция в Украине стала «тихой эпидемией», поскольку половина ВИЧ-инфицированных людей не знает о наличии проблемы, а около 40% людей из только подтвержденным диагнозом находятся уже на поздних стадиях заболевания.

Исследователи обнаружили соотношение между перемещением вследствие боевых действий примерно 1,7 миллиона человек и распространением ВИЧ-инфекции.

«Война изменила много вещей в Украине, и эпидемия ВИЧ является одной из них. Когда мы проводили наш анализ, мы смогли показать, что в результате войны распространение вируса с востока на остальную территорию страны было усилено», – отметила ведущий автор Татьяна Васильева, которая работает в отделе зоологии Оксфордского университета.

Читайте такжеКиев получил первую партию препарата для лечения больных ВИЧ \ СПИД - КличкоДля подготовки исследования международная команда ученых, возглавляемая специалистами Оксфордского университета и общественной организации Public Health England, проанализировала процессы миграции вирусов в Украине в 2012 – 2015 годах.

В ноябре прошлого года в Министерстве здравоохранения сообщали, что Украина остается регионом с высоким уровнем распространения ВИЧ-инфекции. По обновленным оценкам относительно ВИЧ/СПИДа, в начале 2017 года в Украине проживали 238 тыс. людей с ВИЧ-инфекцией.

По данным Всемирной организации здравоохранения и Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), в мире с ВИЧ-инфекцией живет около 37 млн человек, среди которых 19,5 млн получают антиретровирусное лечение.