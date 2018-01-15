Собачьи гонки и мороз: в Харькове из-за отсутствия снега на фестивале животных пришлось запрягать в велосипеды (видео)
11:04, 15 января 2018Общество
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В Харькове прошли собачьи гонки на велосипеде.
В Харькове организаторы собачьих бегов на нартах были вынуждены изменить формат соревнований, ведь за полтора месяца зимы снега в городе так и не дождались.
Поэтому в середине января на 10-градусном морозе собак пришлось запрягать в велосипеды.
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