Адвокаты дочери Ноздоровской заявили о слежке за ними и психологическом давлении

Адвокаты дочери убитой правозащитницы Ирины Ноздоровской заявили о слежке за ними и психологическом давлении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом защитники Анастасии Ноздровской - Тамила Ульянова и Александр Панченко – заявили сегодня на пресс-конференции в Киеве.

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«Хотели бы обратиться к представителям правоохранительных органов и сказать, что когда мы вступили в это дело как представители потерпевшей, на нас начало осуществляться психологическое давление. За нами постоянно следят. Мы не знаем, кто это делает. Или это представители правоохранительных органов, которые вычесляют всех наших знакомых. В нашу личную жизнь вмешиваются. Следят постоянно какие-то машины. Поэтому мы обращаемся к руководителям правоохранительных органов с заявлением о том, что это осуществляется психологическое давление лично на нас. И мы просим обеспечить нашу безопасность как представителей потерпевшей в этом процессе», - сказала Ульянова.

По словам Панченко, люди, которые ведут слежку, делают это открыто.

«Постоянно, когда мы встречаемся в деле, встречаемся с Анастасией, постоянно последние четыре дня за нами ездят какие-то машины, постоянно ходят какие-то люди. Причем они этого не скрывают. Это неприятно и даже немного страшно, потому что мы не знаем, кто это, заинтересован ли в том, чтобы сделать нам плохо или не плохо. Но то, что люди не скрываются и показывают, что мы здесь, мы наблюдаем – это настораживает. И мы это воспринимаем как психологическое давление», - подчеркнул он.

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Также Ульянова заявила, что люди, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов, через социальные сети пишут их близким, родственникам, друзьям и выясняют информацию, касающуюся их личной жизни.

«Всегда представляются представителями правоохранительных органов. Проверять каждого у нас нет времени и нет возможности», - отметила она.

По словам Ульяновой, они еще не обращались с заявлением о слежке в правоохранительные органы, но уже подготовили его.

«Нами подготовлено соответствующее заявление и, конечно, мы представим его», – сказала она.

При этом Панченко пояснил, что поскольку они не знают, кто заинтересован в слежке, то хотели сначала сделать публичное заявление, а потом уже подавать документы в правоохранительные органы.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 января, Анастасия Ноздровская призвала правоохранителей предоставить ее адвокатам доступ ко всем материалам дела об убийстве ее матери. По словам дочери, ее представителям предоставили лишь 10-15% материалов производства.

Также Анастасия Ноздровская заявила, что не верит в основную версию полиции об убийстве ее матери – что ее убил Юрий Россошанский, отец Дмитрия Россошанського, осуждение которого добилась в суде Ирина Ноздровская.

Справка УНИАН. 1 января тело 38-летней Ирины Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая пропала 29 декабря, обнаружили в местной реке.

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Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил на автомобиле племянник экс-главы Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровськой угрожали родственники виновника ДТП.

8 января по подозрению в убийстве Ноздровской был задержан отец Дмитрия Россошанського – Юрий Россошанський. 9 января суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток (до 8 марта включительно) без возможности внесения залога.