Госпогранслужба усиливает охрану границы со странами ЕС

Государственная пограничная служба увеличит количество военнослужащих на направлениях линии границы со странами Европейского Союза и на восточном участке.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Охрана усилена в первую очередь в связи с возможной активизацией противоправной деятельности, связанной с перемещением сигарет и групп нелегальных мигрантов, и с целью реагирования на возможные правонарушения на наиболее угрожаемых направлениях.

"Усиление противодействия противоправной деятельности продлится до конца января 2018 года на участках ответственности Восточного, Северного и Западного региональных управлений. В целом для выполнения поставленных задач дополнительно привлечено более 200 военнослужащих", - говорится в сообщении.

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Дополнительные силы и другие мобильные группы пограничников обеспечены всем необходимым для качественного и эффективного несения службы. Сейчас резервы уже направлены на Буковину, Закарпатье и Волынь.

"Так, к Черновицкому пограничному отряду прибыло более полусотни военнослужащих, из которых немалое количество специалистов-кинологов с хорошо натренированными розыскными собаками. Остальные резервы Госпогранслужбы прибудут к концу этой недели в другие подразделения региональных управлений", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на новогодние праздники Украина усиливает меры безопасности на границе.