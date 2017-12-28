На новогодние праздники Украина усиливает меры безопасности на границе

С наступлением рождественских и новогодних праздников на всех участках границы наблюдается динамичное движение лиц и транспортных средств, следующих через государственную границу и линию разграничения в районе проведения АТО. Государственная пограничная служба Украины, еще накануне Рождества, приступила к усиленным мерам несения службы на государственной границе.

Как сообщает пресс-служба ведомства, увеличение пассажиро-транспортного потока фиксируются как на выезд, так и на въезд, в частности на западном участке границы.

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"Сейчас Государственной пограничной службой Украины во взаимодействии с правоохранительными органами сопредельных стран приняты все возможные меры для обеспечения комфортного, безопасного и максимально быстрого пересечения государственной границы гражданами. Для этого в разы было увеличено количество пограничных нарядов, проверок и осмотров привлечены служебные собаки и используются все возможные технические средства", - говорится в сообщении.

Особое внимание в период праздничных дней уделяется функционированию контрольных пунктов въезда-выезда, расположенных на линии разграничения в районе проведения АТО.

"Как и по всему участку границы, здесь проводятся мероприятия по усилению противодействия террористической деятельности боевиков, а подразделения Госпогранслужбы приведены в готовность для отражения их возможных внезапных нападений. На новогодние и рождественские праздники все КПВВ на админгранице с ВОТ АР Крым и в районе проведения АТО, в частности в Донецкой и Луганской областях, будут работать в штатном режиме. Ограничение может быть применено только в случае обострения ситуации и угрозы жизни людей", - подчеркнули в ведомстве.

Как известно, на границе с Россией в тестовом режиме уже начал работать биометрический контроль.