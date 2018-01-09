В Нацполиции привели удивительную статистику: раскрыто почти 90% убийств 2017 года

Полиция раскрыла почти 90% из совершенных в 2017 году убийств.

Об этом первый заместитель главы Национальной полиции – начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин сообщил в Facebook.

«Еще раз хочу подчеркнуть - для нас важна жизнь каждого человека, каждого гражданина Украины. Только за 2017 год было совершено 1551 убийство, из них 89% - раскрыто», - отметил он.

По его словам, в полиции будут комментировать те или иные высказывания лиц, которые считают себя «специалистами».

«Каждый должен заниматься своим делом, там, где он является настоящим профессионалом. Невозможно предоставить корректную оценку, не обладая полным объемом всех обстоятельств совершенного преступления и имеющихся доказательств», - подчеркнул Аброськин.

Читайте такжеСуд получил ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве НоздровскойРанее в МВД сообщали, что за 9 месяцев 2017 года в Украине произошло 1185 умышленных убийств и покушений, но этот показатель является самым низким за последние 10 лет, поскольку уровень раскрытия таких преступлений по стране составил 88%.